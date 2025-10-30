Beşiktaş’ta Rafa Silva'dan haber var! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, dev derbi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bugün yaptığı antrenmanda önemli bir gelişmeyle sevindi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli yıldız Rafa Silva, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Silva'nın neşeli tavırları dikkat çekti.

Beşiktaş sağlık ekibinden alınan bilgilere göre 32 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu ve Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin beklendiği belirtildi.