Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Gaziantep’te doruğa çıkıyor. Gaziantep FK, taraftarının coşkusunu arkasına alarak Karabük İdmanyurdu Spor’u ağırlayacak. Süper Lig temsilcisi, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyetin ardından kupada toparlanarak moral bulmayı hedefliyor. Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacak kırmızı-siyahlılar, evlerinde turu geçip takım havasını yükseltmek için mücadele edecek. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek Karabük İdmanyurdu Spor ise sürpriz peşinde. Peki, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?