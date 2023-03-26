Güzel Günler 17. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 17. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 26 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 17. ve son bölüm bilgileri...

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 17. bölümü merakla bekleniyor. 26 Mart Pazar günü yayına gelen olan dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 17. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 17. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 17. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 17. BÖLÜM ÖZETİ

Kıymet, yeni evlenen Altan ve Atakan çiftine Selma ve Mihran'ın yardımıyla mini balayı hediye eder. Balayı odası, Altan ve Atakan için komik ve romantik bir maceraya dönüşür.

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Bu sırada Selma'nın kafeden ayrılışıyla birlikte, ekip yeni bir garson arayışına girer. Gelen garson ise herkes için sürpriz olacaktır.

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Füsun'un imaj çalışması beklediği gibi gitmeyince yardımına koşan yine Feyyaz olur.

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Derin'in yokluğuyla yüzleşmek Ayşim'i kritik bir kararın eşiğine getirir.

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Selma'nın ilk kez tasarımcı olarak katılacağı iş yemeği iki erkeğin arasında soğuk savaşa sahne olacaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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