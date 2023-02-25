atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 79. bölümüyle ekranlara geliyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 79. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 79. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 79. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan ve başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisi, 25 Şubat Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 79. yeni bölümünü merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Kardeşlerim 79. bölüm...

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM KONUSU

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

👉KARDEŞLERİM 79. BÖLÜM İZLE

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Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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OYUNCULAR

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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