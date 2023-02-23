Gelsin Hayat Bildiği Gibi SON BÖLÜM YAYINLANACAK MI? | Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı? 23 Şubat Perşembe SHOW TV

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor. Sosyal medya ve arama motorlarında sık sık, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü yayınlanacak mı?' sorusu araştırılıyor. Peki, 23 Şubat Perşembe Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe yeni bölümüyle ekrana geliyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dizilere ara verildi. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 23 Şubat Perşembe saat 20.00'de ekranlara gelecek mi? 29. bölümün detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 29. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlar.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayın akışında, Zor 'Bir' Saat isimli yabancı sinema filmi gösterilirken dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

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