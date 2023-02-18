Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı? TRT 1 Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 86. bölümü ile merakla bekleniyordu. Arama motorlarında "Gönül Dağı 86. bölüm full canlı izle", "Gönül Dağı 86. bölüm tek parça izle" ve "TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm izle" sorguları yapıyor. Peki, Gönül Dağı 86. bölüm yayınlanacak mı?
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023- 10:50
TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisinin 18 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek 86. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...
GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Gönül Dağı dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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