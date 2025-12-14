Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşıya geldi. Bordo mavililer maçın ilk yarısında Serdar Saatçı ile Orkun Kökçü arasında yaşanan pozisyonda kırmızı kart bekledi. A Spor yorumcusu Reha Kapsal ise iki oyuncu arasında geçen o anı yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Beşiktaş haberleri (TS BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ise tartışmalara sebep oldu. Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün Trabzonsporlu Serdar Saatçı'ya yaptığı müdahalenin ardından mücadelenin hakemi Ali Şansalan, Orkun Kökçü'ye sarı kart gösterdi.

A Spor yorumcusu Reha Kapsal ise bu pozisyona dair "Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı müdahale net kırmızı karttır! Bunu, Ali Şansalan'ın saha içinde görmesi gerekir." İfadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON: