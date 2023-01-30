2020 yapımı komedi / aile filmi 'Dolittle' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Dolittle filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Dolittle filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Dolittle filmine dair detaylar...

Dolittle filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Dolittle filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Dolittle detayları haberimizde...

DOLITTLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. John Dolittle, İngiltere'nin en ünlü doktor ve veterineridir. Yıllar önce karısını kaybeden Dolittle, bunun akabinde kendisini malikanesinin duvarları arasına kapatır. Dış dünya ile bağlantısını kesen Dolittle, genç kraliçenin hastalandığını öğrenince kabuğundan dışarı çıkmaya karar verir. Hastalığa çare aramak için efsanevi bir adaya doğru yola koyulan Dolittle'a bu süreçte genç çırağının yanı sıra endişeli bir goril, kuş beyinli bir ördek, alaycı devekuşu, kutup ayısı ve akıl hocası olan papağan da eşlik eder.