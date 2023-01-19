Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden senaryoya dökülen Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi.19 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan 65. bölüm için diziseverler arama motorlarında Camdaki Kız 65. bölüm full izle, Camdaki Kız son bölüm izle, Kanal D canlı izle HD, Camdaki Kız izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Camdaki Kız son bölümü...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümüyle bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. 19 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan 65. bölüm için diziseverler arama motorlarında Camdaki Kız 65. bölüm full izle, Camdaki Kız son bölüm izle, Kanal D canlı izle HD, Camdaki Kız izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Camdaki Kız son bölümü...

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CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM KONUSU

Sedat Hayri'yi odalarında yakalayınca deliye döner.

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Olayı büyümeden kapatmak ise yine Muzo'ya kalır.

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Metin'in itirafı Hafize'yi çok şaşırtır. Nalan, acısını içine gömmeye çalışırken Hayri'den kurtulmanın yollarını arar ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

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