TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 32. bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 32. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 32. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 32. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Hastanede yaşanan yeni maceralarda Hakan Hoca, Yalçın, Neslihan ve Mine'nin neler yapacağı merak edilirken Kasaba Doktoru 32. yeni bölümü konusunu haberimizde derledik. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM KONUSU

Yalçın'ın oyunu Hakan'ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk'i hayal kırıklığına uğratır.

Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer'in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Mine, mücadele etmesi için Hakan'a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar'da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır.

Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı'yı bulur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın'ın yargılandığı dava ve Hakan'ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar'a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?