Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde 3 isimden biri olarak finale yükselmeyi başardı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. Osimhen, ödülü kazanmak için PSG'de forma giyen Faslı yıldız Achraf Hakimi ve Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah ile kapışacak.

CAF'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, ödülü kazanacak oyuncunun 6 Ocak ve 15 Ekim 2025 tarihleri arasında gösterdiği performans baz alınacak.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü 19 Kasım tarihinde Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek ödül töreni ile sahibini bulacak.