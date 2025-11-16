Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında heyecan doruğa çıkıyor; voleybol tutkunları, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana arasındaki kapalı gişe derbiyi merakla bekliyor. Ligde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşmada her iki ekip de sahadan hata yapmadan ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet alarak formunu sürdürmeye çalışıyor. Konuk Fenerbahçe Medicana ise çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanarak namağlup unvanını korumak istiyor. Peki, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?