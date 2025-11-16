CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe son nefeste kazandı! F.Bahçe son nefeste kazandı! 16:55
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü 16:53
G.Saray GAİN Giresun'da galip! G.Saray GAİN Giresun'da galip! 16:25
Demirel'in F.Bahçe'den isteği: Eski öğrencisinin hayalini kuruyor Demirel'in F.Bahçe'den isteği: Eski öğrencisinin hayalini kuruyor 16:02
Fırtına'da Başakşehir maçı mesaisi sürdü Fırtına'da Başakşehir maçı mesaisi sürdü 15:56
Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri! Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana maçı bilgileri! 15:06
Daha Eski
Livakovic kararını verdi! Ocak ayında... Livakovic kararını verdi! Ocak ayında... 14:43
Beşiktaş'ta Samsun mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Samsun mesaisi devam etti 14:40
F.Bahçe ve G.Saray transfer çıkmazında: Lewa'ya karşılık Osimhen! F.Bahçe ve G.Saray transfer çıkmazında: Lewa'ya karşılık Osimhen! 13:45
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 13:35
Boey transferinde G.Saray'a dev rakip! Boey transferinde G.Saray'a dev rakip! 12:05
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana katılmadı! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana katılmadı! 12:03
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor!
Beşiktaş'ta Samsun mesaisi devam etti
Süper loto sonucu bugün! 16 Kasım Pazar
Gram altın ne kadar? 16 Kasım anlık altın fiyatları