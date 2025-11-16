Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.

TEŞKİLAT 157. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir.

Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?