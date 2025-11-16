Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Alman muhabir görüşmeyi duyurdu
Mauro Icardi'nin geleceği hakkında kritik gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren Icardi'nin, kulüple olan ilişkisi ve sözleşme uzatımı konusunda belirsizlik hakim. Alman medyasında yer alan son iddialar, futbolseverlerin dikkatini çekti. İşte detaylar... (Gs spor haberi)
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanı Mauro Icardi'nin yoluna sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Arjantinli futbolcu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alman basınında Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia yer aldı.
Sky De Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Galatasaray ve Icardi'nin menajerinin sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi.
Plettenberg, haberinde ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde başrol oynayan menajer George Gardi'nin "Icardi, 2023 yazında taraftarların kendisine gösterdiği sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen üç yıllık net 120 milyon sterlinlik bir teklifi reddetti ve kulüpte kalmayı tercih etti. Kesinlikle kulübün son yıllarda sahip olduğu en büyük oyunculardan biri." İfadelerine yer verdi.