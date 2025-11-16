Plettenberg, haberinde ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde başrol oynayan menajer George Gardi'nin "Icardi, 2023 yazında taraftarların kendisine gösterdiği sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen üç yıllık net 120 milyon sterlinlik bir teklifi reddetti ve kulüpte kalmayı tercih etti. Kesinlikle kulübün son yıllarda sahip olduğu en büyük oyunculardan biri." İfadelerine yer verdi.