Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 17 Ocak Salı günü seyircisi ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 15. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 15. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 15. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM KONUSU

Berrin'in kurduğu kumpas yüzünden demir parmaklıklar ardına giren Kazım, büyük bir hukuk mücadelesine girişir. Ancak Kazım'ın savaşı tek cephede değildir.

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Macide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur.

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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Macide ise Kazım'ın kendisine neden eskisi gibi davranmadığını anlamaya çalışırken diğer yandan onu düştüğü zor durumdan kurtarmak için çok büyük çaba harcamaktadır.

Karşısına çıkan büyük engelleri aşmayı her zaman başaran Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir?

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 15. BÖLÜM İZLE

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