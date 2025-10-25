Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı CANLI izle!🔴 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi 2025-2026 sezonuna zorlu bir deplasmanla başlıyor. Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında güçlü rakibi Ziraat Bankkart’a konuk olacak. Taraftarlar, “Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?” sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:36

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu da taraftarların gündeminde. Mücadele, TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Başkent'te oynanacak maçta Ziraat Bankkart, kendi seyircisi önünde galibiyet arayacak. Fenerbahçe Medicana ise sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe Medicana, deplasmanda güçlü rakibine karşı zorlu bir sınav verecek. Ziraat Bankkart ise son şampiyonluk hedefiyle sezona moralli giriyor. Peki, Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı canlı izleme linki!

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana voleybol maçı 25 Ekim Cumartesi günü Ziraat BankKart Voleybol Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

🎯Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

TRT SPOR YILDIZ NASIL İZLENİR?

Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, TRT SPOR Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

