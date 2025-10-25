Haberler Galatasaray Haberleri Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? Galatasaray resmen açıklama geldi

Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? Galatasaray resmen açıklama geldi Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da ilk 8 hedefleri öne çıktı. Sarı kırmızılıların bu galibiyetinin de önüne geçen ise maçta yaşanan ıslık sesi oldu. Bu konuda hoparlörden ses verildi iddiası gündemde geniş yer tuttu. İşte sarı kırmızılıların açıklaması.









Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada RAMS Park'taki atmosfer de gündem oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldığı o görüntüler bir hayli konuşuldu.