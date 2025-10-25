Hoparlörden ıslık sesi verildi mi? Galatasaray resmen açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da ilk 8 hedefleri öne çıktı. Sarı kırmızılıların bu galibiyetinin de önüne geçen ise maçta yaşanan ıslık sesi oldu. Bu konuda hoparlörden ses verildi iddiası gündemde geniş yer tuttu. İşte sarı kırmızılıların açıklaması.
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada RAMS Park'taki atmosfer de gündem oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldığı o görüntüler bir hayli konuşuldu.
Cimbom'da taraftarların coşkulu atmosferi Avrupa basınında da yer bulurken, Norveç medyasında ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, "Studio Glimt" adlı podcast'te yaptığı açıklamada, RAMS Park'taki yoğun ıslık sesinde muhtemelen hoparlör sisteminin de etkisinin olduğunu ileri sürdü. Galatasaray cephesinden ise bu iddialara yanıt geldi. Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşan sarı kırmızılı kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, stadyumdaki hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Tabii ki gürültü sadece taraftarlardan geliyor."