Brentford, Premier Lig'in 9. haftasında, Gtech Community Stadium'da Liverpool'u konuk edecek. 10 puan ve -1 averajla 14. sırada bulunan ev sahibi takım, evinde oynadığı 5 lig maçından 2 galibiyet elde etti. Liverpool ise Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de arka arkaya aldığı 4 mağlubiyetin ardından Eintracht'ı 5-1 mağlup ederek toparlanma sürecine girdi. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında, zirve yarışındaki Liverpool, Brentford'a konuk oluyor. Kendi liginde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan konuk ekip, Eintracht Frankurt ile oynadığı maçta 5-1'lik üstünlükle toparlanma sürecine girdi. Ligde 3 galibiyeti bulunan Liverpool, yeni seri için sahaya çıkacak. Brentford ise 10 puanla yer aldığı 14. sıradan ortalara yükselmek isterken güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Peki Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford - Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Liverpool maçı 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Gtech Community Stadium'daki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Brentford - Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Simon Hooper'in düdük çalacağı Brentford - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brentford - Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike