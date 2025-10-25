La Liga'nın 10. haftasında Espanyol, Elche'yi ağırlayacak. Ligde ilk 10'daki sıralamayı büyük ölçüde etkileyecek olan 3 puan, iki takımın da en büyük hedefi. Elche'ye rakip olduğu son altı La Liga maçının sadece birini kazanan ev sahibi, bu sezona 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle devam ediyor. Espanyol'a konuk olduğu son beş La Liga maçının sadece birini kaybeden Elche ise 3 galibiyetle yarışa 7. sıradan devam ediyor. Peki Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Espanyol - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ESPANYOL - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol - Elche maçı, 25 Ekim Cumartesi günü oynanacak. RCDE Stadium'daki karşılaşma Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın düdük çalacağı Espanyol - Elche maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Zarate, Milla; K Garcia, Fernandez

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir