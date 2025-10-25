Frankfurt'ta tökezleyip, Liverpool ve Bodo Glimt'i deviren Galatasaray'da, dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 28 yaş ortalamasına sahip olan ve dinamik kadrosu ile 120 km koşan sarı kırmızılılar, bireysel yetenekli dev yıldızlarıyla da kanatlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bodo/Glimt maçında 120 km koşan Galatasaray, sahip olduğu dinamik kadrosuyla bunu başardı. Sabah'ın haberine göre, sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 28 idi. 1994'lü Abdülkerim Bardakcı ve 1993'lü Mario Lemina dışında sarı-kırmızılı takımda 30 yaş üzerinde oyuncu yoktu. 2000 doğumlu Barış Alper ve Yunus'un desteklediği 26 yaşındaki Osimhen yüksek tempodaki koşularıyla Bodo/Glimt'i hataya zorladı ve rakip stoperlerden kapılan iki topla iki gol geldi. 28 yaş ortalamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Sane başta olmak üzere yeterli tecrübeye sahip Galatasaray, 3 maçta topladığı 6 puanla iddiasını ortaya koydu.