Premier Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Newcastle United, Fulham'ı ağırlayacak. Ev sahibi takım 9 puanla 14. sırada yer alırken konuk ekip ise 8 puan ve -4 averajla 16. sırada yer alıyor. İki takım da küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Newcastle United, Premier Lig'in 9. haftasında Fulham'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne 3 maçta 2 galibiyetle devam eden ev sahibi ekip, kendi liginde ise yalnızca 2 kez galibiyet alabildi. Konuk takım ise ligde Newcastle United'in altında, 16. sırada bulunuyor. Son 3 maçta galibiyet yüzü görmeyen Fulham'ın Premier Lig'de ise toplamda 2 galibiyeti bulunuyor. Peki Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Fulham maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. St. James' Park'ta oynanacak maçta Edward Smart düdük çalacak.

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Fulham: Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Traore, King, Iwobi; Jimenez