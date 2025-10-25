Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Sunderland'ı konuk ediyor. Bu sezon Premier Lig'deki ilk sekiz maçından 14 puan toplayan konuk ekip,1999-2000 sezonundan bu yana en iyi dönüşünü gerçekleştirdi. Chelsea ise tüm kulvarlarda gördüğü 4 maçlık galibiyet serisini 5'e çıkarmak ve Premier Lig tablosunda ilk 4'te yer almak istiyor. Peki Chelsea - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?