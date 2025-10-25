Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARAN'IN SÖZLERİ:

Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, doğru planlama, istikrarlı yönetim ve güçlü takım ruhuyla olacaktır. Göreve geldiğimizden bu yana, teknik ekip ile sürekli temas halindeyiz. Düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu görüşmelerde açıkça gördük ki takımın güçlü bir kadrosu var ama bazı eksik alanların hızla güçlendirilmesi gerekiyor.

Bugün geldiğimiz noktada hedefimiz, kısa vadede mevcut kadrosunun performansını yükseltmek. Devre arasında da takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve nokta atışı hareketleri yapmaktır.

Takımımıza ve hocamıza sahip çıkmak bu dönemde hepimizin sorumluluğudur.

Eleştirileri duyuyoruz. Biz de takımın eksiklerini görüyoruz, hiç şüpheniz olmasın. Taraftarımızdan ricam; en iyi hoca, bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz prensibini hep birlikte benimseyelim.

Futbol, bu kulübün kalbidir ama sadece bir parçasıdır. Bizim sorunumuz, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. İşte bugün burada kulübümüzün geleceğini doğrudan etkileyecek kararları konuştuk ve geleceğe çok önemli adımlar attık.

Hepimizin aklı, önümüzdeki şampiyonluk yolunda. Kritik bir viraj olarak gördüğümüz Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu maçlardan galibiyetle çıkacak ve yeni bir sayfa açacağız. Bugün burada alınan kararlar da onları güçlendirecek adımlardır.