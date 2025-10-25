Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Aslında tüm maçları kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim. Kasıtlı hakem hatalarından dolayı 5 puan gerideyiz. Elbette iyi niyetli hakem arkadaşlarımız da var ama bazı hatalar Trabzonspor'un kaderini etkiliyor.

İyi bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke, bu süreçte inanılmaz emek harcadı. Oyuncularla ilişkileri çok iyi, takım içinde büyük bir ahenk var. Eksiklerimiz elbette var ama herkesin niyeti iyi.

Bu takımın en büyük eksiği şu anda taraftarlarımız. Bizim de hatalarımız olabilir ama bu işin gerçeği birlik olmak. Taraftarlarımızdan ricam, lütfen takımlarına sahip çıksınlar. Gücü arkamıza alırsak her şeyin çok daha farklı olacağına inanıyorum.

Bütçeleri bizim 8-10 katımız olan kulüplerle yarışıyoruz. Trabzonspor her zaman paraya karşı emeği, karakteri ve inancı temsil etmiştir. Camia olarak bu gerçeği unutmadan, birlikte hareket etmek zorundayız.

Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte Trabzonspor camiasının desteği her şeyden kıymetli. Hep birlikte bu yükü taşımaya devam edeceğiz.

Trabzonspor'un mali durumunu düzeltecek yatırımlar 20-25 yıldır yapılmamış. Biz bu konuda önemli bir süreci başlattık.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

Geldiğimiz günden beri, sağ olsun başta sayın Cumhurbaşkanımız Trabzonspor'a çok önemli arazilerin tahsisinde başrol oynadı. Dört tane çok değerli arazi aldık, beşincisi üzerinde çalışıyoruz.

"ŞENOL GÜNEŞ BİZE AĞABEYLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Şenol hocam bu süreçte bize ağabeyliğini gösterdi. 'Ne yapabilirim' diyerek her görüşmede yanımızda bulundu. Bu kadar samimi ve gönülden bir desteği çok az gördüm. Bu yatırımlar Trabzonspor'un kurumsal yapısına güç katacak, kalıcı gelirlerin önünü açacak.

Stadın yanındaki araziyle alakalı ne yapılacağına dair sunumu mali kongrede üyelerimizle paylaşacağız. Bir fon oluşturup ortaklık yapılarıyla bu projeleri hayata geçirebiliriz. Ancak yapılacak projeler satılmayacak, Trabzonspor'un mülkünde kalacak. Biz bu yapıları kulübümüzün geleceği için koruyacağız.

3-4 ay içinde Trabzonspor'un borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN TARAFTARLARA BİRLİK ÇAĞRISI!

Ertuğrul Doğan sözlerini, "Tekke'nin olduğu, iyi niyetli gençlerden kurulu bir takımımız var. Lütfen hep birlikte sahip çıkalım. Bu sadece benim yapabileceğim bir şey değil, hep beraber olmaktan başka çaremiz yok. Bizden çok daha yüksek bütçelerle oynayan, siyasi ve medya desteği güçlü kulüplerle mücadele ediyoruz. Ama biz bu mücadeleyi gayet iyi niyetli ve düzgün şekilde yürütüyoruz. Takımımıza sahip çıkalım" şeklinde noktaladı.