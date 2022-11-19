📺Kardeşlerim 68. BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 68. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 68. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 68. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 68. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 68. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. 68. bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 19 Kasım Cumartesi ekranlara gelecek olan 68. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 68. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 68. BÖLÜM KONUSU

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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