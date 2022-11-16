Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 5. ve yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dekanın bir anda hastaneye borcu olanlara haciz davası açacağını söylemesiyle düzenlenen bağış gecesinde herkesin hayatı tehlikeye girecektir. Dizideki heyecan giderek artarken Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 5. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 5. yeni bölüm konusu...

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen Hayat Bugün, 5. ve yeni bölümüyle ekrana geliyor. Hayat Bugün dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler 'Hayat Bugün son bölüm izle! | Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle - SHOW TV Hayat Bugün 5. bölüm FULL HD İZLE' araştırmaları yapıyor. İşte Hayat Bugün son bölümü ve 5. yeni bölüm konusu...

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM KONUSU

Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem'e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış'ın çok daha iyi bir fikri vardır takas usulü ile borçları kapamak.

Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.

Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras'ı tehlikenin tam ortasına iter...

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

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Bağış gecesi hastanede hayatların tehlikeye girdiği ve aile bağlarının test edildiği bir geceye dönüşürken herkesi kurtarmak için çabalayan Barış da çok büyük bir yüzleşme yaşayacak, bu geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM İZLE

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