Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Cimbom 1-0 geri düştüğü maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray-Göztepe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Osimhen'i çıplak gözle izlemek insana büyük bir keyif veriyor. Nijeryalı yıldız, inanılmaz çalışıyor, sahanın her yerine basıyor, pres yapıyor, rakibi kovalıyor, ikili mücadeleye giriyor, takipçiliği ile de golünü atıyor. Osimhen'in yarattığı konfor ortamı arkadaşlarının da konforlu bir alanda oynamasını sağlıyor. Belki 1 gol attı ama Lis en az 3 tane kurtardı, İcardi'nin golü öncesinde atak başlangıcında yine Osimhen vardı.
Okan Buruk, ikinci yarıya Göztepe 10 kişi kaldığı için çift forvet ile başladı. İcardi'yi sokarak Göztepe savunmasının düzenini alt üst etti. Osimhen-İcardi ikilisi rakip savunmayı yaprak gibi sallarken Sara-Yunus-Sane üçlüsü çok etkili oynadı. Özellikle İcardi'nin sahte 9 gibi takılıp, orta alana gelerek pas alıp top dağıtması da G.Saray'ın iyi oyununa büyük katkı yaptı. Sanchez acaba kurban mı kestirsin ya da kiliseye gidip mum mu yaksın? Kolombiyalı stoper 5 maçta 4 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. Trabzon maçında olmayacak.
Okan hoca Sanchez'i çıkarıp Lemina'yı stopere aldı, ardından da Lemina yerine Arda Ünyay'ı sahaya sürdü. Bu Trabzon maçının savunma yapılanmasıydı. Kaan'ı da Torreira gibi oynattı. G.Saray, güçlü savunma yapan Göztepe'yi 2. yarı doğru, akıllı ve iyi oyunla alt etti. Günün güzelliklerinden biri de; maç sonu Barış Alper'in tribünlere gitmesi ve taraftarın da adını söyleyerek tempo tutmasıydı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - KOLTUK TAKIMI
Galatasaray'ı ligimizde zorlayacak takım sayısı bir elin parmaklarını geçmez! Bu takımlardan biri de Göztepe idi. Göztepe'nin yorgun Galatasaray'a çelme takabileceği görüşü hakimdi. Ama Galatasaray için bu lig artık bir çocuk oyuncağına dönüştü. Rakiplerle arasında o kadar makas açıldı ki, o kadar kalite farkı var ki… Biz boşuna demedik Galatasaray'a 'Uzay Takımı' diye! Galatasaray, hem uzay takımı, hem de koltuk takımı… Ligde şampiyonluk koltuğunu kimseye kaptırmıyor artık! Sahada biraz vites artırdığında, gaza bastığında rakiplerini paramparça ediyor.
'İcardi artık bitti, yaşlandı, gitsin, bu performansı ile yeni sözleşme alamaz' diyenler buralarda mı acaba? Hazır olmayan bir İcardi'nin nasıl bir gol canavarı olduğunu dün herkes gördü. İcardi Galatasaray için bir hazine! Okan hoca da Başkan Dursun Özbek de bunun farkında! İcardi'nin olduğu yerde başarı ve kupalar vardır! Adam çok büyük bir sakatlık geçirdi. Doktorları 'Kasımdan önce dönmesi sakıncalı' dediler. İcardi eylülde sahalara döndü. Dün kaleci Lis'den dönen topu, harika bir vole ile filelere yapıştırdı. Göztepe kalesinde bazuka gibi iki de şut attı. Hele bir kasım ayı gelsin. Siz İcardi'yi o zaman görün.
Galatasaray, Göztepe karşısında daha maçın başında geriye düştü. Maçın iyilerinden Sane'nin kaptırdığı topla başlayan hatalar zinciri sonucunda Göztepe golü buldu. Bu golde önce Sane'nin ardından da Sallai, Uğurcan ve Davinson Sanchez'in hatası vardı. Geriye düşen Aslan, hemen pençelerini çıkardı ve oyunu rakip kaleye yıktı. 19'da Osimhen ile eşitliği sağladı Galatasaray. Hakem bu gole ofsayt dedi. Topun Osimhen'e Barış'tan geldiğini düşündü. VAR devreye girerek, pasın Göztepeli Furkan'dan çıktığı uyarısını yapınca, Osimhen'in nizami golü geçerli sayıldı. Galatasaray'ın ilk yarıda Sallai ile bir şutu da direkte patladı. 42'de Bokele ikinci sarıdan kırmızı kart görünce, maç bir anda Galatasaraylı oyuncularla Göztepe kalecisi Mateusz Lis arasında geçmeye başladı.
Okan Buruk'un ikinci yarıya başlarken İcardi'yi oyuna sürüp, Barış'ı kenara alması çok doğru bir hamleydi. İcardi oyuna girer girmez, Göztepe kalesini topa tutmaya başladı. İcardi aynı zamanda Osimhen'in üzerindeki yükü de aldı. Göztepe defansı, İcardi'ye de önlem almaya başlayınca Osimhen rahatladı. Durum böyle olunca Osimhen, hem havadan hem yerden Lis'in koruduğu kaleye şut yağmuruna başladı. Sara'nın golü, Rams Park tribünlerindeki muhteşem atmosferi, bir anda yılbaşı kartpostalları güzelliğine dönüştürdü. Tribünlerdeki coşkuyu uzay boşluğundaki Marslılar bile duymuştur.
Bu muhteşem atmosferin ateşlemesiyle kükreyen Aslan, İcardi ile farka gitti. Sonrasında Sane, İcardi, Osimhen, Yunus ve Sara adeta gol kaçırma rekoru kırdı. Lis, mucizevi kurtarışları ile tarihi farkı önledi. Galatasaray hem bu maçı kazandı, hem de Gabriel Sara'yı. Galatasaray; Torreira, Singo ve İlkay olmadan da takır takır kazanıyor. Okan Buruk da Galatasaray'ın başında 100. galibiyetine imza attı. Galatasaray'ın önünde bir Trabzonspor derbisi var. Trabzonspor da çok formda. Bu maç öncesinde Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Cumartesi günü Rams Park'ta Türk futbolu harika bir derbiye sahne olacak. Umarım maçı yönetecek hakemler de harika bir performans ortaya koyarlar.
MUSTAFA ÇULCU - KİMSE SABRETMEZ
Ligin en az gol yiyen iki takımının maçını daha tecrübeli ve kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray kazandı. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray'ın 14'te Yunus ile 17'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonlara devam kararları doğru. Sallai'ye yaptığı kontrolsüz hareketinde Juan'a, Barış'a yaptığı kontrolsüz hareketinde Dennis'e sarı kartları göstermedi. Nihayet Bokele'ye 30'da sarı gösterdi. Galatasaray'ın beraberlik golünde; çok net bir şekilde rakip savunmacı Furkan'dan gelen topta Osimhen'e kalkan bayrak yanlış. Gol temiz. Ama uygulama prensiplerinde çok gerilerde kalan güncellenmemiş VAR hakemi izlemeye çağırdı! Külliyen hatalı müdahale.
Herhalde "öküz altında buzağı aradılar" ancak bulamadılar, nihayet doğru kararla golü verdiler. Hakemlerin iş birliği tam bir skandaldı! 42'deki mücadelede faulü önce Osimhen yaptı, hakem vermedi. Devamında Bokele'yi ellerin kolların illegal kullanımından ikinci sarıdan ihraç etti. Göz ve karar reflekslerinde sıkıntı yaşayan, sıkışan maçı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışan, baskıya direnemeyen, kötü bir hakemlik ve çarpık bir karar çıktı. 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır eğer hızlı gelişim göstermezse 45 yaşına kadar ona kimse sabır göstermez.