Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco yavaş yavaş hayalindeki takımı şekillendirmeye başlarken iyi sonuçlar da üst üste geliyor. Süper Lig'de geride kalan haftada Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir futbolla Alman ekibi Stuttgart'ı yenmeyi başarmıştı.

Oynadığı son iki maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde gözler bugün oynanacak olan Gaziantep FK mücadelesine çevrilmiş durumda. Sarı Kanarya kazanırsa, bu sezon ilk kez 3 resmi maç üst üst sahadan zaferle ayrılmış olacak.