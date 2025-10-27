Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Tedesco'nun Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Milli ara sonrası aldığı 2 galibiyetle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, Gaziantep'ten de 3 puanla dönmek istiyor. İşte kritik müsabakanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco yavaş yavaş hayalindeki takımı şekillendirmeye başlarken iyi sonuçlar da üst üste geliyor. Süper Lig'de geride kalan haftada Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir futbolla Alman ekibi Stuttgart'ı yenmeyi başarmıştı.
Oynadığı son iki maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde gözler bugün oynanacak olan Gaziantep FK mücadelesine çevrilmiş durumda. Sarı Kanarya kazanırsa, bu sezon ilk kez 3 resmi maç üst üst sahadan zaferle ayrılmış olacak.
SON 9 MAÇI DA KAZANDI
Fotomaç'ın haberine göre, tüm planlarını galibiyet üzerine kuran Sarı Kanarya, zirveyi takibini sürdürmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Gaziantep FK, ligde Fenerbahçe'nin sadece iki puan gerisinde yer alırken bu zorlu mücadelede iki takım açısından da büyük bir önem taşıyor.
Ancak Galatasaray ve Trabzonspor'un gerisinde kalan sarı-lacivertliler, yarışta iyice geriye düşmemek için tamamen 3 puana kenetlenmiş durumda. İki takım arasında oynanan son 9 maçı da kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
DIŞ SAHADA 6 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Fenerbahçe; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun ile berabere kaldı.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. İşte sarı-lacivertli takımın, Gaziantep FK maçı için belirlediği 23 kişilik kamp kadrosu: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık, Mert, Semedo, Skriniar, Çağlar, Yiğit Efe, Becao, Archie Brown, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Fred, Szymanski, Asensio, Oğuz, Nene, Kerem, Talisca, En- Nesyri, Duran.
F.BAHÇE'YE YOĞUN İLGİ
Sarı-lacivertliler dün çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep'e doğru hareket etti. Akşam saatlerinde Gaziantep'e giden sarı-lacivertli kafiyeli yoğun bir taraftar grubu karşıladı. Kafile daha sonra otele geçti.
12 MAÇIN 10'UNU GALİP NOKTALADI
İki takım bugün 13. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 12 maçın 10'unda sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Kalan 2 maçta da Gaziantep FK rakibine karşı üstünlük kurarken taraflar hiç berabere kalmadı.
NESYRI 4 MAÇTIR SUSKUN KALDI
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, suskunluğunu bugünkü Gaziantep FK deplasmanında bozmak istiyor. Tecrübeli futbolcu ligde sahaya çıktığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayamazken bugün şanssızlığını sonlandırmak istiyor. Başarılı futbolcunun bugün sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.