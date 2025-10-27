Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalarak zirveden bir adım daha uzaklaştı. Spor yazarları, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirirken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Bu takım neden oynamıyor, neden mücadele etmiyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Sergen Yalçın, sürekli Rafa'nın formsuzluğundan yakınıyor. Belli ki devre arasında yolları ayırmak istiyor. Ama sevgili Sergen Hoca, dün gece bir kez daha gördük ki; Rafa Silva'sız bu takımın tadı tuzu yok. Portekizli yıldız, bu takımın yaratıcı aklı, fark yaratan oyuncusu. Sergen Hoca yine diyor ki: "Devre arasında iki önemli transfer yapmalıyız." Allah aşkına, Beşiktaş'ın daha kaç transferi olacak?
Evet, belki Abraham o penaltıyı gole çevirse, Beşiktaş maçı koparacak, sahada özgüvenle oynayacaktı. Ama arkadaş... Böyle bir penaltı atışı olur mu? Büyük takım oyuncusu, böyle kritik anlarda bu kadar ciddiyetsiz davranamaz! Dün sadece Cengiz ve Emirhan isyan edercesine mücadele etti. Gerisi, kusura bakmasın ama; 122 yıllık o büyük arma büyük geldi! Beşiktaş bu kadar kötü oynar mı? Oynamamalı!
Rakip Kasımpaşa belli ki birçok sorunla karşı karşıya. Ama onlar da Beşiktaş'ın zayıflığını görünce puan fırsatını geri çevirmedi. Ve o 90 dakika boyunca tribünleri inletip, ekran başında yüreği ağzında maçı izleyen Beşiktaş taraftarının suçu ne? Her sene umut veriliyor, "Bu sezon farklı olacak" deniyor... Ama değişen bir şey yok! Artık Ekim ayı itibariyle sezonu kapattığımız gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu taraftar, bu arma, bu büyüklük... Gerçekleri konuşmayı, silkelenip ayağa kalkmayı hak ediyor. Beşiktaş büyük takımdır! Ama bu oyun, bu ruhsuzluk, bu çaresizlik... Ne Beşiktaş'a, ne de o kutsal formaya yakışıyor.
TURGAY DEMİR - YOLCUDUR ABBAS!
En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim; Sergen Yalçın derhal istifa etmelidir. Serkan Reçber başta, her kimi getirdiyse giderken hepsini de yanında götürmelidir. Bence zaten kendisi de gitmek istiyor. Yoksa bu kadar kör olamaz. Şu maçları yorumcu olarak izleyip ekrana çıksa kenardaki teknik adamı yerden yere vururdu... Hem de ne vurmak… Misal, Taylan varken Swensson'u nasıl oynatırsın arkadaş falan derdi!..
Jurasek'i doğduğuna pişman eder ve "Bunu kim aldıysa onunla birlikte gitmesi gerek" diye atıp tutardı. Misal Ole Gunnar, Jota Silva gibi bir alternatifi varken, her maça bal yapmayan arı Bilal'le başlayıp ardından yıllardır tıkı olmayan Rashica'yı oyuna almış olsa Sergen Yalçın, "Bu arkadaş bizimle kafa mı buluyor!" diye sormadan edemezdi… Yukarıdaki sözleri ben Sergen hocaya söylemiyorum yanlış anlamayın, onun bakış açısıyla onu anlatıyorum hepsi bu…
Kasımpaşa ligin en zayıf ekiplerinden, üstelik en Hajradinovic gibi kaliteli bir oyuncusu da eksik. Sen böyle bir rakibe üstün gelemiyorsan ununu elemiş, eleğini asmışsın demektir. O zaman gitmeyi de bileceksin Sergen kardeşim. Bir takım maç kazanır, kaybeder bunların hepsi futbolda var ama sıradan bir hoca bile Jurasek, Svensson ve Rashica'nın Beşiktaş'ın topçusu olmadığını daha ilk gün anlar ve onları listesinden siler. Sergen Yalçın daha bunu anlayamadı ve Jota gibi oyunda olduğu her saniye bir şeyler yapan bir oyuncuya 11 yüzü göstermedi. Uzun sözün kısası, Sergen Yalçın için sezon bitti. Deyim yerindeyse yolcudur Abbas, bağlasan durmaz…
MUSTAFA ÇULCU - KİMSE SABRETMEZ
Beşiktaş mutlak galip gelmesi gereken maçtan beraberlikle çıktı. Yeni jenerasyon hakemlerden Adnan Deniz Kayatepe'nin Beşiktaş lehine verdiği penaltı doğru. Kasımpaşa lehine verdiği penaltı yanlış. VAR müdahalesi yedi. VAR'dan penaltıyı iptal etti ama aldatmadan dolayı Cafu'ya sarı göstermeyi unuttu. Abraham'ın attığı penaltıda vuruş anı nizamiydi ancak vuruş öncesi kaleci kale çizgisinin gerisinde oyun alanı dışındaydı ki böyle duramaz. Geriden gelip ivmeleniyor kaleci avantajlı oluyor. Çizgi üzerinde olmalıdır. Hakem penaltı atış koşullarını tamamını yerine getirdikten sonra atış için düdük çalmalıdır. VAR bu duruma karışmaz ama hakemin uygulama hatası var. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'de umut var lakin tecrübe eksik.