Kulübümüzden Açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük… pic.twitter.com/ZNFsM0ucmr— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2025
Beşiktaş: Bahis oynayan hakemler ve bahis oynadıkları maçlar açıklansın
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Beşiktaş da yaptığı açıklama ile TFF'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 27.10.2025 - 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 - 14:24