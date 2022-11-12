atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 67. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 67. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 67. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 67. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 67. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden, her bölümüyle Ataman Koleji'nde yaşanan maceraları işleyen ve seyircilerini heyecan içinde bırakan Kardeşlerim, 67. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 12 Kasım Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm hakkında arama motorlarında 'Kardeşlerim son bölüm izle, KArdeşlerim yeni ve 67. bölüm 12 Kasım Cumartesi' sorgulamaları yapılıyor. İşte Kardeşlerim'in 67. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 67. BÖLÜM KONUSU

Kulüpte zehirlenenler apar topar hastaneye kaldırılırken, Emel yetimhanede kalmak konusunda kararlıdır.

Akif yüzünden kulüpte yaşananlar, Ahmet'in sabrını iyice taşırırken; Ataman Koleji'ne gelen sürpriz misafir, tüm çocukları yeni bir proje ödevinde daha bir araya getirir.

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Akif, Nebahat ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ömer'in çaresiz haliyle bir kez daha yüzleşen Sevgi, radikal bir karar alır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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