Yalı Çapkını dizisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmaya başlayacak | Yalı Çapkını 5. bölüm izle

İlk bölümünden itibaren merakla izlenen dizi olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olan dizide usta oyuncu Çetin Tekindor da yer alıyor. Dizi, 30 Ekim pazar günü 'Ferit' ismiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmaya başlayacak

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 15:13