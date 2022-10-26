Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olan dizide usta oyuncu Çetin Tekindor da yer alıyor.
Oyuncu kadrosundaki diğer isimler de şöyle; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer...
YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM İZLE
Yalı Çapkını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmaya başlanacak. 30 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle dizi BAE'de başlıyor...
ADINI DEĞİŞTİRDİLER!
Dizinin adı ise Yalı Çapkını olmayacak. Dizi orada Ferid adıyla ekrana gelecek.
Yalı Çapkını dizisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmaya başlayacak | Yalı Çapkını 5. bölüm izle
İlk bölümünden itibaren merakla izlenen dizi olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde oldukça başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olan dizide usta oyuncu Çetin Tekindor da yer alıyor. Dizi, 30 Ekim pazar günü 'Ferit' ismiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanmaya başlayacak
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Yayın Tarihi: 26.10.2022- 15:13
Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olan dizide usta oyuncu Çetin Tekindor da yer alıyor.