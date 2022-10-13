ATV ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt’un yeni sezonu başlıyor. Yalnız Kurt, yeni sezonuyla birlikte izleyicilerine kavuşuyor. Yalnız Kurt dizisinin sevenleri, yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Yalnız Kurt'un yeni bölümü ne zaman? Saat kaçta? Yalnız Kurt'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt'un yeni sezon 21. bölümüne dair detaylar neler? İşte tüm merak edilenler...

Atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Peki Yalnız Kurt'un yeni bölümü ne zaman? Saat kaçta? Yalnız Kurt'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt'un yeni sezon 21. bölümüne dair detaylar neler? İşte tüm merak edilenler...

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle

14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle