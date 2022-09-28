Magazin dünyası flaş bir iddiayla sarsıldı. Barcelona'nın tecrübeli defans oyuncusu Gerard Pique ile birlikteliğine nokta koyan Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın, Real Madrid efsanesi Iker Casillas ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

İspanyol devi Barcelona'nın deneyimli yıldızı Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Shakira, bomba gibi bir iddia ile gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Lübnan asıllı Kolombiyalı ünlü şarkıcı, Real Madrid'in efsane isimlerinden Iker Casillas ile birlikte...

Sara Carbonero ile evliliğini 2021'in mart ayında sonlandıran Casillas'ın Instagram hesabı üzerinden Shakira'yı takibe aldığı belirtildi.

İkili ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda tanışmıştı. Shakira-Pique ilişkisi de yine 2010 Dünya Kupası esnasında başlamıştı.