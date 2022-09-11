Roma'nın ve İtalya milli takımının efsane futbolcusu Francesco Totti, 20 yıllık eşi tarafından aldatılması sonrası ilk kez konuştu.
Totti, İtalyan medyasına konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Roma'nın ve İtalya milli takımının efsane futbolcusu Francesco Totti, 20 yıllık eşi tarafından aldatılması sonrası ilk kez konuştu.
Totti, İtalyan medyasına konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İlk ihanet eden ben değildim. Geçen yıl Eylül ayında Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı bana ama bu bana imkansız görünüyordu. Güvendiğim kişilerden uyarı alınca telefonuna baktım ve o mesajları gördüm."
"O mesajları gördükten sonra her şeyi içime attım. Kimseye söylemedim, 11 yaşımdan beri yanımda olan arkadaşım Vito Scala'ya bile. Buna göz yuman biri değilim ama görmezden gelmeyi tercih ettim. Ailemi bozmamak, çocukları korumak için... Köpek gibi acı çektim."
"Ilary bana demişti ki; Bu yıl Milano'da biraz daha fazla kalacağım, Roma'ya daha az gideceğim ve ben de buna inandım... Söylentilerin doğru olmadığını umdum. Sonra gerçekleri öğrendim ve bu beni depresyona soktu. Artık uyuyamıyordum."
"İlk başta ne ona ne de çocuklarına doğruyu söyleyemedim; çünkü hala her şeyi kurtarmayı umuyordum... Ama sonra Ilary'ye bu adamı sordum. İlk başta inkar etti. Sonra bildiğimi fark etti ve bana o adamla sadece bir kahve içmek için görüştüklerini söyledi. Ona gerçekten aşıktım…"