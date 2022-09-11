"İlk başta ne ona ne de çocuklarına doğruyu söyleyemedim; çünkü hala her şeyi kurtarmayı umuyordum... Ama sonra Ilary'ye bu adamı sordum. İlk başta inkar etti. Sonra bildiğimi fark etti ve bana o adamla sadece bir kahve içmek için görüştüklerini söyledi. Ona gerçekten aşıktım…"