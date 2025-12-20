CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş paylaşım! "Tiyatro devam ediyor" Beşiktaş'tan flaş paylaşım! "Tiyatro devam ediyor" 21:18
Beşiktaşlı taraftarlardan Rafa Silva'ya tepki! Beşiktaşlı taraftarlardan Rafa Silva'ya tepki! 21:06
Tedesco'dan flaş transfer açıklaması! Tedesco'dan flaş transfer açıklaması! 21:05
Beşiktaş'a şok! Baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı Beşiktaş'a şok! Baş dönmesi nedeniyle oyundan çıktı 20:47
Galatasaray Kasımpaşa maçına hazır Galatasaray Kasımpaşa maçına hazır 20:08
Sergen Yalçın: Rakibi baskı altına almaya çalışacağız! Sergen Yalçın: Rakibi baskı altına almaya çalışacağız! 19:51
Daha Eski
Tedesco'dan Saran açıklaması! "Hepimiz şok olduk" Tedesco'dan Saran açıklaması! "Hepimiz şok olduk" 19:48
Fred: Bu sene şampiyon olacağız! Fred: Bu sene şampiyon olacağız! 19:40
Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım hemen gelirim Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım hemen gelirim 19:27
Oosterwolde: Takım ve yönetim değişti ancak... Oosterwolde: Takım ve yönetim değişti ancak... 19:17
İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız 19:16
F.Bahçe ligin ilk yarısını namağlup tamamladı! F.Bahçe ligin ilk yarısını namağlup tamamladı! 18:52
İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi!
F.Bahçe açıkladı! 6 yıldız derbide yok
Kocaelispor acı haberi duyurdu
Aralıklı oruç nedir? | İZLE