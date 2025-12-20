Haberler Fenerbahçe Haberleri İşte Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi!

İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi! Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade çağrılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol altına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Başkan Saran, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtlarının şaka olduğunu savunurken, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olmadığını belirterek parmak izi incelemesi talep etti. İşte ayrıntılar...





Uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Sadettin Saran, üzerine atılı suçlamalar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. İşlemlerin ardından Saran adliyeden ayrıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre yaklaşık 3 saat süren savcılık ifadesinde Saran'a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasındaki mesajlaşmalar ve ses kayıtları soruldu. Saran, Cebeci ile yaklaşık üç yıl önce mesajlaşma yoluyla tanıştıklarını ifade ederek, söz konusu yazışmaların 17–18 ay öncesine ait olabileceğini ve içeriklerin "izledikleri filmlerden alınan repliklere dayalı, kendi aralarındaki şakalar" olduğunu söyledi. Uyuşturucu yetiştirdiği ya da kullandığı iddialarını kesin bir dille reddetti.