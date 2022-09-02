MasterChef MasterClass kim kazandı? 2 Eylül MasterClass'ı kim kazandı? MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 3 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümünde haftanın MasterClass'ı Şef Danilo Zanna'nın restoranında yapıldı ve yarışmacılar birbirinden leziz pizza tarifi öğrendi. Peki, MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? İşte MasterChef 2 Eylül Cuma günü yayınlanan bölümüne ait detaylar...

MasterChef TV8 ekranlarında nefes kesiyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. MasterChef adayları bu hafta, Danilo Zanna'nın restoranındaydı ve yarışmacılar birbirinden leziz pizza tarifleri öğrendiler. Pizza dersini alan MasterChef yarışmacıları ardından tezgah başında en yaratıcı ve lezzetli pizzaları yapmaya gayret etti.

MASTERCHEF 2 EYLÜL MASTERCLASS KAZANANI

TV8'de MasterClass heyecanı yaşandı.Yarışmacılar Danilo Zanna'nın restoranında İtalyan usulü pizzaların yapımına tanık oldu. Ardından mutfakta en iyi ve yaratıcı tarifleri yapmaya çalışan adaylar arasından; Görkem, Yağız, Onur, Melih, Burak Kaya, Metin, Kaan, Çağatay, Gamze ve Ayaz üst tura yükseldi.

On isim, ikinci aşamada makarna sosu yaptı. Yağız, Onur, Çağatay, Kaan ve Görmek başarılı makarna sosu yaparak turu atladı. Bu 5 isim risotto yaptı. Oyunu kazanan ayrıca 3 günlük İtalya tatili kazandı. MasterClass finalinde Yağız ile Kaan arasından kazanan ise Yağız oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta MasterChef 2022'nin eleme adayları ise şu şekilde: Onur, Burak, Fatma Nur, Ayaz, Görkem ve Metin.