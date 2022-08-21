21 Ağustos MasterChef yedek kadroya kim girdi? 21 Ağustos MasterChef'te önlüğü kazanan isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak 21 Ağustos'ta yayınlanan bölümde yedek kadroya giren yarışmacı merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 21 Ağustos tarihinde önlüğü kazanan isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde yedek kadro yarışmacısı seçimi için zorlu bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde en başarılı yemeği çıkaran isim yedek kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yedek kadroda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isimler Göktuğ ve Cenkay oldu. İki isim yedeklere girdi.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz, Serpilay