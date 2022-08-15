İtalyan basınında yer alan habere göre, model Ilary Blasi, 3 çocuğunun babası ve 20 yıllık eşi Francesco Totti'yi, kişisel antrenörü olan Cristiano Iovino ile aldattı.

Roma'nın yaşayan efsanesi ve hala kulüpte yöneticilik görevinde bulunan Francesco Totti, hayatının şokunu yaşadı…

20 YILLIK EŞİ TOTTI'Yİ ALDATTI!

Corriere della Sera'da yer alan göre, Totti'nin 20 yıllık eşi olan Ilary Blasi, eşini kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile aldattı. Totti, aldatıldığını eşinin telefonuna gelen mesajlardan fark etti. Totti ihaneti öğrendikten sonra geçtiğimiz ay ünlü modelden boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

2017'DE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Futbola Roma altyapısında başlayan Francesco Totti, kariyerinde sadece İtalyan ekibinin formasını giydi ve 783 maçta 307 gol 189 asistlik performans sergiledi. Roma efsanesi yeşil sahalara ise 2017 yılında veda etti.

Totti şu sıralar Roma'da yöneticilik görevinde bulunuyor.