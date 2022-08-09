TRT1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 6. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 7. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Balkan Ninnisi dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 2 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 7. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 7. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 7. BÖLÜM KONUSU

Jovanka ve Ertan'ın sırrının ortaya çıkması ile birlikte, konak savaş alanına döner. Dizi işinin olmaması herkesin umudunu kırar. Dizi işinin olmamasına Ertan'ın sebep olması Süleyman'ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder.

'Romeo ve Juliet' oyununu çocuklara öğreten Jovanka ve Ertan hakkında yapılan yalan haber, yine büyük tartışmalara sebep olsa da, Arif tiyatro işini halledip Mert'i mutlu ettiği için çok memnundur. Bu yalan haberi duyan Süleyman ise gerçek olduğuna inanıp, konaktakilerin başına bela olacak bir sürpriz misafirle birlikte geri döner.

Dayısına kendisini affettirmek isteyen Ertan, çareyi radyoyu büyütmekte arar. Ertan dayısının itibarını yeniden kazanması için radyoda özel bir yayın yapar.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 7. BÖLÜM İZLE