Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 29 Haziran Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 2. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 2. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 2. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 2. BÖLÜM KONUSU

Ertan'ı mimar olarak beklerken hayal kırıklığına uğrayan Süleyman ve Neriman, hastanede Elena ve Daniel'le yaşadıkları tartışmanın da etkisiyle mazide kalmış bir yaranın hala tam iyileşmediğinden korkmaya başlarlar. İki ailenin ilk karşılaşması değildir bu... Süleyman ve Neriman, Ertan'ı doğru bildikleri yola sokmalılardır, onu da abisi Zafer gibi kaybetmek istemezler. Ertan ise kendi bildiği yolda ilerlerken, ailesine verdiği zararın farkına geç varır ve annesiyle dayısının sözünü dinleyerek köftecide çalışmaya başlar. Her şey yoluna giriyordur. Ta ki Ertan'ın köftecideki macerası da Jovanka'ya çıkana dek... İflasın eşiğinde olan Elena ise ailesini korumak için elinden geleni yapıyor, mücadelesini tek başına sürdürüyordur. Ama karşısındaki görünmez rakip, hiç de adil dövüşmüyor, istediğini elde etmek için yasak yollardan gitmeye gocunmuyordur. Tehlike, sanılandan çok daha büyüktür, hedefte Jovanka da vardır. Artık dönüşü olmayan şeyler yaşanmış, Türk ailenin konağında kolay kolay çözülemeyecek bir kader düğümlenmiştir.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 2. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 2. BÖLÜM İZLE