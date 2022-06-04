Bir süredir aldatma konularının konuşulduğu Gerard Pique - Shakira çifti ayrılık kararı aldı. Ünlü şarkıcı Shakira, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.