Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Burak Özçivit'in lüks garajına bir Ferrari 599 GTB F1 eklediğini yazmıştım.

Daha önce 2000 model bir Modena'sı olan oyuncu, aracını 2008 model 599 GTB F1 ile değiştirmiş, bunun için de 2 milyon lirayı gözden çıkarmıştı.

Şimdi öğrendiğime göre ünlü oyuncu, aracını bir tık daha yenilemiş. Bu kez gönlü kırmızıya kayan Özçivit, yeni Ferrari'sine 5 milyon lira ödemiş. E ne demişler; üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun!

Gerçek bir Ferrari tutkunu olan oyuncu, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'a da tutkusunu aşılamış. Çift, geçtiğimiz günlerde Karan'ın üçüncü yaşını Ferrari konseptli bir partiyle kutlayarak, markanın gönüllü elçiliğini yapmıştı.

Öğrencileriyle gurur duyuyor

Uluslararası ödüllü ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk'le önceki gün ablası Nazlı Ertürk ile birlikte Nişantaşı'nda rastladım. Ayaküstü sohbet ettiğim Emre Ertürk, bir süredir Vakko Esmod Akademi'de ders verdiği anlattı.

Türkiye'de bir ilk olan "Yaratıcılıkta İnovasyon" dersine girdiğini anlatan Ertürk ayrıca, sertifika programı öğrencilerine de çanta aksesuvar tasarımı dersleri verdiğini söyledi. Öğrencilerinin 1 Haziran-30 Ağustos'ta online çanta tasarım sergisinin olduğunu da anlatan Ertürk, her biriyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Müzikli şovla sahnede

Defne Samyeli, Türk müziğinde birbirinden farklı kategorilere, türlere damgasını vurmuş en iyi ve en sevilen şarkılardan derlenmiş müzikli şovu "Only the Best!"i sahneye koyuyor.

Usta sanatçılarımızın kalbimize imza atmış eserlerini sevenleri için seslendirmeye hazırlanan Samyeli, 7 Haziran Salı akşamı 21.00'de Turkcell Platinum Sahnesi'nde dinleyicileri ile buluşacak.

İlk temsilcilik açıldı

World University Rankings'te 175'inci sırada olan Farabi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ile işbirliğine imza attı. Önceki gün Haliç Üniversitesi'nin 5. Levent yerleşkesine Farabi Üniversitesi'nin Türkiye temsilciliği açıldı.

Açılışa Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Naci Topsakal, Farabi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Fahri Konsolosu ve GrainTürk Yönetim Kurulu Başkanı Murat İçcan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu katıldı.