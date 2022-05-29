EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

Çiftin düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzaladığı da öğrenilmiş, oyunculuk yapan Nicola Anne Peltz'in milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz'in bu sözleşmede parmağı olduğu ortaya çıkmıştı.