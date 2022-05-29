Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...
29 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler takımı ada konseyine gitmişti. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Anıl 1. eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Ayşe oldu.
ÜNLÜLER
Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa