SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mayıs Survivor All-Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da heyecan yine doruğa çıktı... 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 00:30