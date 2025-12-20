Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham, kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi nedeniyle maça devam edememişti.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan İngiliz futbolcunun çekilen tomografisinde herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığı açıklandı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir." ifadelerine yer verildi.