Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"3 puanı aldığımız için mutluyum. Reaksiyon göstermemiz önemliydi. Mükemmel oynamamış olsak da hücum oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman hatalar oluyor. Daha çok gol atsak daha iyi olur. Taraftarımıza mücadele ettiğimizi, geliştiğimizi göstermek istedik."

"Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol iç ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım."