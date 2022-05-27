Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu nefes kesecek. Survivor'da sonlara yaklaştıkça artan rekabet, dokunulmazlık oyununa da yansıdı. Peki, Survivor dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kim kazandı? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...
27 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.
ÜNLÜLER
Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa