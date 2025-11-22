Brighton-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Brighton, Premier Lig'in 12. haftasında Brentford'u ağırlıyor. Fabian Hürzeler'in öğrencileri, milli ara öncesi gittiği Crystal Palace deplasmanından golsüz beraberlikle dönmesinin ardından galibiyetle dönmek istiyor. Brentford ise hemen üst sırasında yer alan rakibi karşısında 3 puan alarak yükselmenin peşinde. İşte Brighton-Brentford maçı detayları!
BRIGHTON-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Brighton-Brentford maçı, 22 Kasım Cumartesi günü, The American Express'te oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 18.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
BRIGHTON-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadıoğlu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck
Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Thiago