Brighton-Brentford maçı hangi kanaldan seyredilir? Saat kaçta?

Premier Lig’in 12. haftasında Brighton, The American Express’te Brentford’u ağırlayacak. Eşit puanlı iki takımın mücadelesinde alınacak 3 puan, orta sıralarda dengeleri değiştirebilir. 2 averaj farkıyla rakibinin önünde yer alan Brighton, galibiyetle 11. sıradan 5. sıraya tırmanmak istiyor. Deplasmanda avantaj arayan Brentford ise sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Brighton-Brentford maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.